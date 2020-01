Di Marzio: accordo Inter e Napoli per Politano, 23 milioni (Di sabato 25 gennaio 2020) A Speciale Calciomercato, su Sky Sport, Gianluca Di Marzio annuncia che è ormai fatta per Politano dall’Inter al Napoli. C’è stata una telefonata tra Chiavelli e Marotta. Balla ancora qualche bonus, sostiene Di Marzio. L’accordo dovrebbe essere il seguente: prestito di due milioni per un anno e mezzo. Poi, obbligo di riscatto a 21 milioni, più due milioni di bonus. In tutto, sono 23 i milioni. È la cifra finale del trasferimento di Politano che la prossima settimana dovrebbe diventare un giocatore del Napoli, agli ordini di Gattuso. L'articolo Di Marzio: accordo Inter e Napoli per Politano, 23 milioni ilNapolista. ilnapolista

Di Marzio : la Fiorentina ha l’accordo per Amrabat poco convinto del Napoli : Secondo Gianluca Di Marzio, a Speciale Calciomercato Sky, si complica la trattativa tra Amrabat e il Napoli. In realtà, dice l’esperto di mercato, il calciatore non è convinto del Napoli mentre il club avrebbe raggiunto con il Verona un accordo per 17-18 milioni. Non si comprendevano le motivazioni del rallentamento di Amrabat che prendeva tempo, adesso – ha detto Di Marzio – si è saputo che la Fiorentina ha avvicinato il ...

