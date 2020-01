Derby Roma-Lazio, Stadio Olimpico blindato: accessi separati per i tifosi e ordinanza anti-vetro (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il 26 gennaio si giocherà allo Stadio Olimpico il Derby tra Roma e Lazio. Per l'occasione si è riunito un tavolo tecnico in Questura per decidere le misure di sicurezza da mettere in campo. I tifosi potranno accedere allo Stadio da direttrici separate, mentre in tutta la zona non potranno essere vendute bevande in vetro. fanpage

