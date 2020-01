D’Amato: per Roma e Lazio ad oggi nessuna preoccupazione (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma – “Se a Roma o nel Lazio c’e’ motivo di preoccupazione? No, ad oggi no”. Risponde cosi’ l’assessore alla Sanita’ e all’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, interpellato dai giornalisti al termine della riunione operativa per la gestione di eventuali casi a Roma e nel Lazio di persone con sospetta patologia da Coronavirus. “La decisione che e’ stata presa- ha fatto sapere D’Amato- e’ che gli eventuali casi sospetti verranno gestiti centralmente dallo Spallanzani. Il trasporto sara’ a carico dello Spallanzani, se il caso e’ in una struttura ospedaliera, mentre sara’ a carico del 118 se viene intercettato in una struttura territoriale”. L'articolo D’Amato: per Roma e Lazio ad oggi nessuna preoccupazione proviene da RomaDailyNews. romadailynews

