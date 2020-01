Dal rosso al verde. Viaggio nella campagna leghista alla conquista dell’Emilia-Romagna (Di venerdì 24 gennaio 2020) Esiste un vasto dibattito storiografico circa l’esatta formulazione della frase pronunciata da Cesare prima di varcare il Rubicone, armi in pugno, per sfidare la grandezza di Roma. I tradizionalisti sono soliti dare per buona la versione di Svetonio che noi tutti conosciamo, quel alea iacta est (il dado è tratto) divenuto col tempo sinonimo di un gesto tanto solenne, quanto irrevocabile. È molto probabile, invece, che quel motto di spavalderia sia nient’altro che il frutto di un banale errore di traduzione e che l’idea di diventare un nemico di Roma spaventasse a tal punto il generale romano, da spingerlo a confidare ai suoi uomini: alea iacta esto. “Si lanci il dado”, ne affronteremo le conseguenze. L’ineluttabilità della storia opposta a una lucida, ma rischiosa, strategia politica. Oggi come allora il Rubicone – fiumiciattolo dal corso breve che taglia in due ... wired

realvarriale : Disastro @sscnapoli.Un'ottima @acffiorentina passeggia sulla macerie di una squadra evaporata.Sbagliano tutti.… - Davni10 : RT @hookii_it: Da @Linkiesta un articolo a firma @lidiabaratta ' Dal Mississippi alla Puglia: ecco il filo rosso che unisce Mimmo Parisi al… - MaurizioCoron14 : C, l ho fatta a farmi bloccare dal demente rosso ora gli ho detto di chiamare Montalbano e farmi arrestar… -