Dal 29 gennaio torna alla Casa del Cinema l’appuntamento con ItaliaDoc, la rassegna dei migliori documentari italiani (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dal 29 gennaio torna alla Casa del Cinema l’appuntamento con ItaliaDoc, la rassegna dei migliori documentari italiani Due film d’apertura e altri nove documentari compongono il programma dell’edizione 2020, divisa in due percorsi tematici dedicati al Cinema italiano e alle altre arti. gennaio alla Casa del Cinema è sinonimo di documentario di qualità grazie all’annuale appuntamento con la rassegna ItaliaDoc, curata dal giornalista e critico Maurizio Di Rienzo. Anche quest’anno, a partire dal 29 gennaio e per circa due mesi, si torneranno a raccontare ogni settimana (e in replica la domenica) le storie e i personaggi più noti della nostra penisola grazie al talentuoso punto di vista degli autori selezionati. Già apprezzati in importanti Festival, gli undici film del programma 2020 saranno come sempre presentati e dibattuti dai loro autori. Si prenderà il via mercoledì 29 alle ore 17.45 e ... romadailynews

