Cuneo fiscale, aumento della busta paga per 16 milioni di lavoratori (Di venerdì 24 gennaio 2020) Cuneo fiscale, aumento della busta paga per 16 milioni di lavoratori, il Cdm approva il taglio Il taglio delle tasse è sempre stato uno degli obiettivi dell'attuale governo. Il Conte-bis è partito con l'idea di migliorare la situazione di imprese e lavoratori attraverso l'abbattimento del Cuneo fiscale. Il decreto per abbassare le imposte in materia, … L'articolo Cuneo fiscale, aumento della busta paga per 16 milioni di lavoratori

GiuseppeConteIT : Abbiamo appena approvato il decreto che stanzia 3 miliardi per la riduzione del cuneo fiscale, mettendo più soldi n… - vitocrimi : Non c'è miglior modo di iniziare questo incarico che annunciare il taglio del cuneo fiscale: più soldi in tasca ai… - CatalfoNunzia : In Cdm abbiamo approvato il decreto per il taglio del cuneo fiscale grazie al quale 16 milioni di lavoratori avrann… -