Cultura | “Maratona Mozart” al Mauriziano di Torino

Per la prima volta in un ospedale Maratona musicale Mozart al Mauriziano di Torino per festeggiare la nascita del grande compositore. Quando l'arte si fa cura. Nell'ambito delle attività di umanizzazione dei luoghi e delle relazioni di cura secondo la metodologia di teatro sociale e di comunità, il gruppo Salutearte Mauriziano (referenti Pino Fiumanò e Teresa Siena), in collaborazione con la Direzione Aziendale Dr. Maurizio Dall'Acqua e Corrado Rollin Associazione Baretti, porterà la Maratona Mozart all'interno dei luoghi e degli spazi di cura dell'ospedale Mauriziano di Torino. Il Mauriziano da sempre impegnato a promuovere iniziative Culturali ed artistiche volte ad umanizzare i luoghi e le relazioni di cura è la prima Azienda Sanitaria coinvolta in un evento musicale e Culturale di tale rilevanza della città.

