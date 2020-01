Crodo si mobilita per salvare il ‘Crodino’ (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il ‘Crodino’ lascia Crodo? Il piccolo comune si è mobilitato per salvare diversi posti di lavoro e la produzione della bevanda. Crodo – Il ‘Crodino’ lascia Crodo? Sembra un semplice gioco di parole ma purtroppo non è così. Il gruppo Campari potrebbe spostare nei prossimi mesi la produzione della bevanda nello stabilimento di Novi Ligure con il rischio di licenziamenti molto alto. Il piccolo comune ha iniziato la mobilitazione per far rimanere il prodotto nella sua terra e non farlo emigrare in altre zone. Un obiettivo non semplice da raggiungere visto che da parte della multinazionale non c’è nessuna intenzione di fare un passo indietro. Il piano industriale di Campari Bisogna precisare che non si tratta di una decisione improvvisata. Il piano industriale prevedeva la produzione del Crodino nella sua ‘città natale’ per un ... newsmondo

tulisso : Il Crodino? Forse non si farà più a Crodo. Il paese si mobilita per difenderlo - nkanter80 : “Piccolo paese Veneto”? @Corriere Il Crodino? Forse non si farà più a Crodo. Il paese si mobilita per tenerlo… - Davidone74 : Il Crodino? Forse non si farà più a Crodo. Il paese si mobilita per tenerlo -