Così lo stupratore di prostitute ha evitato l'espulsione dall'Italia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Federico Garau Baris Oztokac era già finito in carcere per lo stesso reato nel 2018, ma aveva ottenuto la sospensione della pena dopo solo 7 mesi di reclusione. Grazie ad un ricorso, era anche riuscito ad uscire dal Cpr di Torino e ad evitare l'espulsione È stato finalmente catturato dalla squadra mobile di Lodi un cittadino straniero accusato di avere commesso numerosi stupri ai danni di escort e prostitute. Durante i controlli è emerso che il soggetto era già stato arrestato in passato per il medesimo reato, ma dopo pochi mesi di carcere era ritornato in libertà, riuscendo anche ad evitare l'espulsione. Protagonista della vicenda è il 25enne di nazionalità turca Baris Oztokac, da tempo residente nel nostro Paese. Impiegato in un bar-kebab di Lodi, ha commesso una lunga serie di crimini sempre a sfondo sessuale. Le sue vittime favorite erano le prostitute, scelte proprio ... ilgiornale

