Cos’è il Dolly Parton Challenge che ha contagiato anche Caterina Balivo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una foto formale per Linkedin, una più divertente per Facebook, uno scatto glamour per Instagram e uno sexy per Tinder: è il Dolly Parton Challenge, che in queste ore sta invadendo il web. L’idea nasce dalla cantante country 74enne statunitense Dolly Parton, che – prendendosi poco sul serio – ha pubblicato questo meme che sta facendo impazzire tutti, star internazionali e vip nostrani. Il collage di quattro fotografie ritrae la persona in pose e atteggiamenti molto diversi, in relazione al social network associato. Per Linkedin, utilizzato per trovare lavoro, una foto professionale e formale, per Facebook allegra (magari con qualche membro della famiglia), per Instagram lo scatto è glamour e ricercato, mentre per Tinder, app per incontri, tutto è più sensuale e provocante. Il tweet di Dolly Parton, che riportava in didascalia “trova una donna che sappia farli tutti”, ... dilei

DonnaGlamour : Che cos’è la Dolly Parton Challenge, il meme che sta facendo impazzire il web - valebalestrieri : Cos’è la Dolly Patron Challange? - SimoPinkPanther : RT @DRepubblicait: Cos'è il #Dollypartonchallenge? La sfida virale di Dolly Parton ai vip: da Naomi Campbell a Jennifer Garner [aggiornamen… -