Cosa fa Wanda Nara durante la pubblicità al GF Vip? La rivelazione (Di venerdì 24 gennaio 2020) Wanda Nara è molto occupata per via dei suoi impegni televisivi e dei suoi voli Milano-Parigi per raggiungere suo marito, Mauro Icardi. La manager del calciatore non ha nascosto di essere preoccupata per il tempo che trascorrerebbe lontana dalla famiglia, e ha rivelato un insolito particolare su quello che farebbe durante le pause pubblicitarie al GF Vip. Wanda Nara al Gf Vip Come una qualsiasi mamma anche Wanda Nara soffre e si preoccupa quando è lontana dai suoi figli, e per questo avrebbe un modo tutto suo per sentirsi a loro più vicina anche quando è lontana da casa. La manager di Mauro Icardi non ha nascosto infatti che durante le pause pubblicitarie al Grande Fratello Vip userebbe quel tempo per “spiare” la sua famiglia grazie alle telecamere che avrebbe disposto in casa. “Casa mia è piena di telecamere di sicurezza. Ne ho 43 sparse ovunque, tranne in bagno. ... notizie

