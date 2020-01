CorSport: il Monaco su Mertens, 5 milioni a stagione per 2 anni. Lui valuta (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Monaco piomba su Mertens. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Irrompe il Monaco: offerta importante, importantissima, da 5 milioni a stagione per 2 anni, e Dries Mertens valuta e considera”. Si tratta di quasi un milione in più rispetto a quanto gli ha offerto il Napoli per lo stesso periodo (4,2 a stagione) e c’è anche il bonus alla firma. “Una proposta complessiva da una quindicina di milioni, magari qualcosa in più, che aggiunge dubbi ai dubbi sulla permanenza in azzurro del pittore fiammingo del gol”. Sulle tracce del belga ci sono stati anche Borussia Dortmund e West Ham e ancora resiste la candidatura dell’Inter, continua il quotidiano sportivo. “Da Milano lo osservano con estrema attenzione”. Mentre sono da archiviare le prospettive cinesi, a causa del salary cap. L'articolo CorSport: il Monaco su Mertens, 5 milioni a stagione per 2 anni. Lui valuta ... ilnapolista

