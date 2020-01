Corruzione, Italia il 51° posto nel mondo: classifica completa (Di venerdì 24 gennaio 2020) classifica per Corruzione mondiale, Italia 51°: leggiamo la classifica completa L’associazione Transparency International, ha pubblicato, come ogni anno, la classifica dei Paesi di tutti il mondo ordinati per Corruzione. Su un campione di 180 Paesi è stata stilata una lunga classifica attingendo dalle analisi di tredici valutazioni degli esperti. Fa da capolista la Somalia, in … L'articolo Corruzione, Italia il 51° posto nel mondo: classifica completa proviene da www.inews24.it. inews24

fattoquotidiano : Corruzione, migliora l’indice di percezione per l’Italia. Transparency: “Speravamo di più. Non regolamentati lobbyi… - divorex82 : RT @Cortez1958: Nelle liste di Fratelli d'Italia in Emilia Romagna, c'è un impresentabile già condannato in primo grado; nelle liste di For… - aldoalessi61 : @sharytextm2 @Gvandercoelen @Rinaldi_euro La Germania non è l'Italia! Da noi la corruzione scorre nelle vene... purtroppo! -