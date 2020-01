Coronavirus, seconda vittima fuori dall'”epicentro”. Oms: “Non è un’emergenza mondiale” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Coronavirus ha causato una seconda vittima in Cina fuori dall'area dell'epicentro: si tratta di una persona deceduta nella provincia di Heilongjiang, al confine con la Russia, a più di 1.800 chilometri di distanza da Wuhan, la città che ha registrato la stragrande maggioranza dei casi di contaminazione . fanpage

