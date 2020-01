Coronavirus, rientra il caso sospetto a Parma: la donna ha l’influenza B. Ha viaggiato con la cantante di Bari (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nella paziente ricoverata a Parma per sospetto caso di Coronavirus cinese è emersa la presenza del virus influenzale di tipo B. È l’esito dei primi accertamenti effettuati presso il laboratorio dell’istituto di Igiene dell’Università di Parma su tampone orofaringeo della donna. Si attendono comunque ulteriori accertamenti da parte dei laboratori di riferimento per escludere la presenza di Coronavirus. La donna era stata ricoverata come da protocollo nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale Maggiore già in buone condizione di salute. La paziente, appena rientrata da Wuhan, epicentro della diffusione del virus, ha accusato lievi sintomi di infezione alle vie respiratorie. Ieri, 23 gennaio, al Policlinico di Bari era stato segnalato un altro caso sospetto, con una cantante che era appena rientrata dall’aeroporto di Wuhan e presentava sintomi ... open.online

