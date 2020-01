Coronavirus, ragazza mangia un pipistrello al ristorante, animale da cui si sospetta sia partita la malattia (Di venerdì 24 gennaio 2020) In Cina c’è un video diventato virale in questi giorni. Riguarda una ragazza cinese in abiti eleganti che mangia, in un ristorante chic, un pipistrello intero, mentre il paese è devastato da un nuovo virus mortale che si ritiene provenga proprio dai mammiferi volanti. Un altro filmato mostra alcuni commensali che si preparano a mangiare la minestra fatta con l’animale notturno. Il nuovo ceppo di Coronavirus, che è emerso nella città cinese centrale di Wuhan il mese scorso, ha ucciso almeno 17 persone, ammalato più di 590 e causato il blocco della città di 11 milioni. Gli scienziati nel Paese ora temono che potrebbe essersi diffuso agli umani da serpenti o pipistrelli. Un importante virologo cinese che ha contribuito ad affrontare l’epidemia di Sars in Asia nel 2003 ha avvertito che un nuovo ceppo di Coronavirus mortale dalla Cina potrebbe portare a un focolaio almeno 10 volte peggiore ... newscronaca.myblog

