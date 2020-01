Coronavirus, possibile caso a Bari: le analisi interne sembrano negative (Di venerdì 24 gennaio 2020) Negli scorsi giorni era salito il livello di allarme in Italia per il Coronavirus, il nuovo morbo che ha già ucciso 17 persone. A Bari, una donna proveniente da Wuhan sembrava aver contratto il virus ed è stata ricoverata al Policlinico di Bari. Lo stesso nosocomio ha confermato a The Social Post che i primi risultati interni sembrano essere negativi. Paura a Bari per il Coronavirus Stava rientrando da Wuhan, la città cinese messa in quarantena e ritenuta focolaio del nuovo virus killer, la donna che è stata ricoverata nel reparto Malattie Infettive del Policlinico di Bari. L’allerta per il nuovo ceppo virale è massima. sarebbero già decine i morti in Cina e numerosi i casi riportati all’estero. L’attenzione negli aeroporto è massima e anche il Policlinico di Bari si è subito attivato per gli accertamenti del caso.Si è cercato di capire se la donna, una cantante di rientro da un ... thesocialpost

