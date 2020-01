Coronavirus obbliga Shangai Disneyland a una chiusura forzata (Di venerdì 24 gennaio 2020) Per evitare la diffusione di Coronavirus, in Cina è stata annunciata la chiusura di Shangai Disneyland a partire da domani. Shangai Disneyland verrà chiuso nella giornata di sabato per cercare di contrastare la diffusione di Coronavirus, come forma di prevenzione e controllo. La riapertura del parco a tema quindi sarà stabilita una volta che l'emergenza sarà rientrata. Il nuovo virus, noto come 2019-nCoV ha già ucciso 26 persone in Cina e sono stati riscontrati alcuni casi di contagio anche all'estero. Shangai Disneyland rimane abitualmente aperto 365 giorni ogni anno e accoglie 10 milioni di visitatori. Il parco tematico sarà quindi chiuso e non è prevista attualmente una data di riapertura delle aree che comprendono anche negozi, ristoranti, il Walt Disney ... movieplayer

