Coronavirus, l’Italia sta adottando le misure indicate dell’Oms. Nuovo vertice al ministero della Salute. Il direttore scientifico dello Spallanzani: “Non c’è nessun allarme” (Di venerdì 24 gennaio 2020) La task-force del ministero della Salute sul Coronavirus 2019-nCoV si è riunita questa mattina alla presenza del ministro, Roberto Speranza (nella foto). Presenti, tra gli altri, anche i vertici degli aeroporti di Roma Fiumicino, di Milano Malpensa e la Protezione Civile. E’ stato discusso il documento ufficiale dell’WHO/OMS, divulgato ieri, che ha deciso di non dichiarare al momento l’emergenza sanitaria globale e ha disposto alcune raccomandazioni. La task-force ha verificato che le misure adottate dall’Italia nei giorni scorsi erano già in linea con quanto indicato dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità. “Non c’è nessun allarme – ha spiegato il direttore scientifico dell’Istituto nazionale di Malattie infettive Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito – tale da dover creare un sistema parallelo di gestione del Coronavirus ... lanotiziagiornale

