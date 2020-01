Coronavirus, la Cina è nel caos: chiuse la Grande Muraglia e la Città Proibita di Pechino, annullati tutti i festeggiamenti del Capodanno Cinese: “Ai confini della realtà, sembra la fine del mondo” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Coronavirus di Wuhan si diffonde con Grande rapidità e ha infettato ormai centinaia di persone in Cina, provocando finora 29 vittime. Situazione “ai confini della realtà, sembra la fine del mondo,” si legge sui social network cinesi. Per impedire la diffusione del Coronavirus le autorità cinesi hanno decretato il blocco dei trasporti finora in 10 Città: sono stati bloccati i mezzi di trasporto in uscita ed in entrata. La misura sta coinvolgendo 41 milioni di persone proprio alla vigilia del Capodanno cinese. Oltre a Wuhan, focolaio dove si è sviluppato il virus, sono state bloccate le altre nove Città della provincia di Hubei. Cominciano anche a scarseggiare i mediCinali, in particolare i kit per i test virologici, negli ospedali di Wuhan: un medico di un ospedale locale ha confermato al Global Times che esiste una grave carenza dei reagenti di rilevazione del ... meteoweb.eu

Coronavirus Cina Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Cina