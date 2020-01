Coronavirus: la Cina chiude temporaneamente 70mila cinema (Di venerdì 24 gennaio 2020) A causa dell'epidemia di Coronavirus, sono 70mila i cinema in Cina che hanno deciso di chiudere temporaneamente. Alcune uscite cinematografiche, attese per il Capodanno cinese, sono state al momento cancellate. Sarebbero in corso i rimborsi dei biglietti. mondofox

