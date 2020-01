Coronavirus, in Francia i primi tre casi accertati in Europa (Di sabato 25 gennaio 2020) Il ministro della Sanità francese, Agnes Buzyn, ha confermato che due casi di coronavirus cinese sono stati accertati oggi in Francia, a Parigi e a Bordeaux. Lo riferisce Le Figaro. Poco dopo è arrivata conferma anche di un terzo paziente ricoverato. In particolare, "il paziente di Bordeaux ha 48 anni, tornava dalla Cina ed era passato per la città di Wuhan. Ha lamentato i sintomi il 23 gennaio", ha riferito il ministro. Il paziente "è ospedalizzato da ieri a Bordeaux, in una camera isolata. È stato in contatto con una decina di persone dal suo arrivo in Francia". L'uomo, di origine cinese, risiede nel dipartimento della Gironda ed era andato a Wuhan per ragioni di lavoro. Circa il paziente contagiato dal coronavirus a Parigi, e che si trova ricoverato all'ospedale Bichat, si hanno al momento minori dettagli: "Sappiamo che questa persona ha fatto un viaggio in Cina, ma ... agi

Agenzia_Ansa : #coronavirus Primi casi sospetti in Europa, uno in Francia e 4 in Scozia. Si tratta di cittadini cinesi. Per tutti… - fanpage : Due casi di coronavirus sono stati confermati in Francia dal ministero della Salute - Agenzia_Italia : In Francia confermati i primi due casi di virus cinese -