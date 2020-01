Coronavirus: Gianmarco, italiano a Hong Kong, racconta la situazione contagio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Coronavirus continua a diffondersi in Cina. Il virus, identificato nel focolaio del mercato del pesce di Wuhan a inizio gennaio, ha portato a 26 decessi e a 913 casi sospetti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che non ci siano ancora i presupposti per lanciare un allarme internazionale, poiché i casi rilevati fuori dalla Cina sono ancora pochi. Tra le città colpite dal contagio c’è anche Hong Kong: proprio dalla metropoli situata sulla costa meridionale della Cina abbiamo raccolto la preziosa testimonianza di un nostro connazionale. Coronavirus a Hong Kong: la testimonianza italiana Gianmarco Mizzi racconta alla redazione di notizie.it che a Hong Kong i casi accertati di Coronavirus sono attualmente due, a cui si aggiungono due casi sospetti rilevati nella giornata di ieri, 23 gennaio 2020. “La situazione è abbastanza stabile – racconta – noi italiani ... notizie

