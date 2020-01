Coronavirus: due casi confermati in Francia. L’annuncio del ministro (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Coronavirus ora fa ancora più paura visto che è ufficialmente arrivato in Europa. Due casi sono stati individuati in Francia, ad annunciare che si tratta del pericolo virus cinese, il ministro della salute. Il Coronavirus arriva in Francia Il ministro della salute Agnès Buzyn ha sciolto ogni dubbio, i due casi sospetti segnalati in Francia sono compatibili con il Coronavirus. Si tratta di due persone, una a Bordeaux e l’altra a Parigi. Il primo, stando a quanto riferisce il quotidiano Le Monde, è un uomo di 48 anni di origini cinesi, a momento si trova ricoverato in isolamento presso il CHU di Bordeaux. Il paziente è stato ricoverato il 23 gennaio scorso dai medici SOS Médecins Bordeaux; al momento del ricovero presentava i sintomi classici da influenza, tosse e febbre. L’uomo ha dichiarato di essere tornato da poco dai Paesi Bassi ma, precedentemente, aveva ... thesocialpost

agorarai : #coronavirus cinese, in diretta al telefono con #agorarai infermiere italiano da Wuhan, dove il focolaio del virus… - Corriere : I due italiani rientrati da Wuhan: «Preoccupati per una collega» - fanpage : Due casi di coronavirus sono stati confermati in Francia dal ministero della Salute -