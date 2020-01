Coronavirus, donna sotto osservazione a Parma: era appena rientrata da Wuhan (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dopo l’allarme rientrato a Bari, dove una donna – una cantante di ritorno da una tournée in Cina – affetta da infezione polmonare si era recata in policlinico per accertamenti, ecco che un nuovo caso ha messo in moto tutte le cure preventive italiane. Ci sarebbe un nuovo sospetto di Coronavirus a Parma, dove una donna appena rientrata da Wuhan ha avvertito lievi sintomi di infezione polmonare. LEGGI ANCHE > Il Coronavirus e lo spettro della Sars Sospetto Coronavirus a Parma: la donna sotto osservazione Ricordiamo, infatti, che il Coronavirus si manifesta attraverso i sintomi di una comune influenza, salvo poi aggravarsi e diventare più violento dopo un primo periodo di incubazione. In ogni caso la donna, che è attualmente in buone condizioni di salute, è ricoverata presso le Aziende sanitarie di Parma dove è stata eseguita la profilassi di prassi in queste ... giornalettismo

