Coronavirus di Wuhan, secondo caso confermato negli Usa. Cina isolata, aggiornamenti live (Di venerdì 24 gennaio 2020) Cosa sappiamo sul Coronavirus che dalla città di Wuhan, in Cina, sta preoccupando tutto il mondo? Simile alla Sars, è responsabile di una polmonite virale che è risultato letale già in ventisei casi. Al momento, l'Oms non parla di epidemia mondiale, ma già il secondo contagio è stato confermato negli Stati Uniti. Per prevenire ulteriori contagi il ministero della Cultura e del Turismo di Pechino "ha disposto lo stop alla vendita di biglietti per i pacchetti turistici a partire da oggi: tutte le notizie aggiornate in tempo reale. fanpage

RobertoBurioni : SIAMO NEI GUAI ++ WUHAN ISOLATA, BLOCCATI TRENI E AEREI- ROMA, 22 GEN - Il trasporto pubblico di Wuhan si ferma per… - RobertoBurioni : Nell’occhio del ciclone, in diretta dal centro dell’epidemia. Il reportage quotidiano di un infermiere italiano e d… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Il primo paziente guarito in #Cina: 'Tra i primi sintomi il mal di testa'. L'uomo di #Wuhan racconta… -