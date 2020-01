Coronavirus dalla Cina come il film Contagion? Ecco le differenze (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il nuovo Coronavirus proveniente dalla Cina è stato accostato al film Contagion, per dinamiche simili di diffusione del virus e sintomi: vediamo le similitudini e le differenze tra realtà e finzione. Il nuovo Coronavirus, virus proveniente dalla Cina, noto come 2019-nCoV (poiché è stato scoperto nel 2019 ed è una nuova forma del cosiddetto Coronavirus), è stato accostato al film Contagion, uscito qualche anno fa. Anche nel lungometraggio di Steven Soderbergh si parla di un'epidemia inattesa, di origine asiatica, e le somiglianze sono notevoli dato che il Coronavirus del 2019 appartiene in parte allo stesso ceppo della SARS, la cui diffusione globale fu una delle fonti di ispirazione per la sceneggiatura del film, elogiato dalla comunità scientifica per la sua verosimiglianza. Ci sono, però, anche delle differenze notevoli, a livello di ... movieplayer

RobertoBurioni : SIAMO NEI GUAI ++ WUHAN ISOLATA, BLOCCATI TRENI E AEREI- ROMA, 22 GEN - Il trasporto pubblico di Wuhan si ferma per… - RaiTre : #Coronavirus, dalla Cina il rischio pandemia, paura e raccomandazioni sui social - #Timeline con @iosonocarrara - RaiNews : Una donna barese proveniente dalla Cina è ricoverata nel Policlinico di Bari per un sospetto caso di coronavirus -