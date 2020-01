Coronavirus cinese, scienziati USA: il vaccino può essere pronto in 3 mesi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il vaccino per il nuovo Coronavirus che ha già causato la morte di 25 persone in Cina potrebbe essere pronto tra 3 mesi: lo sostengono Anthony Fauci, direttore dei National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, e Catharine Paules, docente di malattie infettive presso la Penn State University, in un articolo pubblicato su Jama. Nel documento si spiega che nel 2003, in seguito alla diffusione della SARS, si sono registrati i tempi per lo sviluppo del vaccino e ora gli scienziati sperano di muoversi ancora più velocemente, uilizzando la tecnologia dell’RNA messaggero.L'articolo Coronavirus cinese, scienziati USA: il vaccino può essere pronto in 3 mesi sembra essere il primo su Meteo Web. meteoweb.eu

RobertoBurioni : SIAMO NEI GUAI ++ WUHAN ISOLATA, BLOCCATI TRENI E AEREI- ROMA, 22 GEN - Il trasporto pubblico di Wuhan si ferma per… - Agenzia_Ansa : #Bari, le prime analisi escludono si tratti del coronavirus cinese #ANSA - Agenzia_Ansa : Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti #ANSA #coronavirus -