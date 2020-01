Coronavirus cinese, esperto: “Le modalità di trasmissione sono quelle dell’influenza” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Coronavirus cinese al momento sembra avere un tasso di riproduzione attorno all’1,5%, simile a quello di una normale influenza, e che potenzialmente potrebbe uccidere anche meno di quanto purtroppo fa questo male di stagione nelle persone che presentano già problemi di salute: lo ha spiegato, in conferenza stampa, Giuseppe Ippolito, direttore scientifico all’istituto “Spallanzani”. Secondo l’esperto è troppo presto per dire quanto letale è il virus e con che velocità possa trasmettersi. “Per la Sars ci abbiamo messo quasi due anni per fare queste stime. Il mondo scientifico pensa che stavolta potremmo avere questi risultati in 90 giorni“. “Questa notte l’OMS ha detto che abbiamo un tasso di riproduzione simile a quello dell’influenza e molto inferiore a quello del morbillo. Abbiamo avuto epidemie di morbillo che hanno ... meteoweb.eu

