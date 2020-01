Coronavirus, caso sospetto a Parma (Di venerdì 24 gennaio 2020) Coronavirus, caso sospetto a Parma. Il ricovero è avvenuto per sintomi di un’infezione alle vie respiratorie. La donna è ritornata da poco da Wuhan. Parma – Coronavirus, caso sospetto a Parma. L’Azienda Sanitaria ha annunciato il ricovero all’Ospedale Maggiore di una donna con una possibile infezione alle vie respiratorie. L’attenzione è stata alzata quando la paziente ha detto di essere tornata da poco da Wuhan. Le condizioni della signora sono buone con i medici che stanno facendo tutti gli accertamenti del caso. Al momento non è chiaro se si tratti di Coronavirus. Nessun allarme con la situazione che sembra essere sotto controllo. Inoltre, gli esperti hanno precisato che nel nostro Paese il contagio non avviene, al momento, da uomo a uomo. Allarme rientrato a Bari Allarme rientrato a Bari. La donna, di rientro dalla Cina, era stata ... newsmondo

