Coronavirus a Parma, rientrato l'allarme: si trattava di influenza (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dopo il falso allarme sulla cantante cinese rientrata a Bari sospettata di aver contratto il Coronavirus, un'altra smentita arriva da Parma. Le prime analisi su una donna, sempre di ritorno dalla Cina, che si credeva essere affetta dal virus n-CoV, hanno rivelato che la paziente è affetta da semplice influenza di tipo B. Coronavirus a Parma: allarme rientrato La donna era da poco rientrata da Wuhan, città di origine dell'epidemia, e ha accusato dei lievi sintomi di infezione alle vie respiratorie. Così si è recata a fare degli accertamenti, temendo di aver contratto il virus cinese. Si tratta di una cinquantenne italiana residente nel parmense recatasi in Cina per un tour musicale insieme alla collega di Bari che si sospettava aver avuto i sintomi dell'infezione. Le prime analisi effettuate su un tampone orofaringeo della paziente all'Ospedale Maggiore di Parma

RobertoBurioni : Chi è il cretino che fa uscire queste notizie di “sospetta infezione da coronavirus” a Bari, a Parma e via dicendo?… - TgLa7 : La #Cina isola 36 mln di persone e chiude la Grande Muraglia per il #coronavirus. Usa, secondo caso, un ricovero a… - robreg1 : RT @RobertoBurioni: Chi è il cretino che fa uscire queste notizie di “sospetta infezione da coronavirus” a Bari, a Parma e via dicendo? I m… -