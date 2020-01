Coronavirus, 33 milioni di persone “bloccate” nelle città cinesi isolate. A Wuhan si costruisce un nuovo ospedale: “Pronto in 6 giorni” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Con l’aumento dei contagi da Coronavirus – che fino ad ora ha provocato 26 morti e 830 contagi accertati – la Cina intensifica le misure di sicurezza: dopo Jingzhou, a cui le autorità cinesi hanno imposto il blocco ai trasporti pubblici, è stata isolata una decima città. Stop ai treni in entrata e in uscita dalla città, ai bus turistici e ai traghetti. Significa che 33 milioni i cittadini in totale sono coinvolti dai blocchi nel Paese fino a che l’allerta non sarà rientrata. Intanto a Wuhan, la città dove si è originata l’epidemia in un mercato di animali, si lavora per costruire un nuovo ospedale in tempo record: secondo il Guardian, bulldozer e operai stanno trasformando un’area precedentemente destinata a centro vacanze in una struttura da mille posti letto. I media cinesi dicono che ci vorranno sei giorni per completarlo. Il progetto dell’ospedale ... ilfattoquotidiano

