Corona virus, caso sospetto al sud. Il contagio è arrivato anche in Italia? (Di venerdì 24 gennaio 2020) Hanno superato quota 600 i casi di polmonite da Coronavirus accertati in Cina, tra cui 95 gravi. I decessi sono ormai 25. Lo riferisce la Commissione nazionale per la Sanità cinese. Il virus ha colpito in 25 province cinesi. E dopo Wuhan, altre quattro città della provincia dello Hubei sono state messe in quarantena, con lo stop ai trasporti pubblici: Huanggang, Ezhou,, Chibi, e Xiantao. È stato registrato il primo decesso fuori dall’epicentro dell’epidemia. Segnalazioni sono arrivate anche dalla Francia e dalla Scozia. Ed ora anche dall’Italia. Una donna barese proveniente dalla Cina si trova attualmente ricoverata nel Policlinico di Bari per un sospetto caso di virus di Wuhan perché, giunta al pronto soccorso con sintomi apparentemente influenzali, febbre e tosse; sono state attivate, come da circolare ministeriale, tutte le procedure previste per prevenire la diffusione del virus. A ... caffeinamagazine

frankiehinrgmc : Il corona virus è pericoloso perché ricatta gli altri virus e li costringe a diventare letali. #coronavirus ?? - pistacchiogirl : RT @bumiebae: non so se è di rassicurazione ma: il “nuovo” virus è un virus appartenente alla stessa famiglia dei “corona” che ci fa venire… - mementojeon : RT @Lightvvoodde: wikihow come riconoscere il corona virus se ho le difese immuntiarie inesistenti ed ho questi sintomi ininterrottamente 3… -