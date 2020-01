Coppa Campania, la Miwa Energia cade a testa alta a Bellizzi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBellizzi (Sa) – La Miwa Energia crolla per la prima volta in stagione e lo fa nel match valido per i quarti di finale di Coppa Campania a Bellizzi contro la SempreFarmacia, compagine top della Serie C Gold, con il punteggio di 59-52. In un match a favore dei sanniti nel primo e quarto quarto ed in pari nella seconda frazione, la Miwa Energia dimostra di essere una squadra forte e probabilmente sul livello di molte partecipanti alla categoria superiore. A fare lo sgambetto nel match di ieri è stato sicuramente un terzo quarto a vuoto che ha visto la squadra di casa primeggiare di ben 12 punti. Su un campo difficile, vedi i parziali non alti di tutti i match casalinghi del Bellizzi, i cinghiali di Coach Annecchiarico hanno chiuso con una percentuale di tiro molto bassa rispetto agli standard benché decisamente bilanciata da una grande prestazione in ... anteprima24

