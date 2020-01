Conte:Italia 'verde', grande potenziale

Il presidente del Consiglioha firmato il "Manifesto di Assisi" contro la crisi climatica e per un'economia a misura d'uomo. "La spesa per proteggere l'ambiente non va considerata un costo, ma un investimento",dice. Il nostro Paese "può essere avanguardia nella promozione di uno sviluppo sostenibile" e "il sistema dell'' ha un enormedi crescita,anche sull'occupazione".E tra le misure introdotte annuncia "un credito d'imposta al 10% per i produttori di plastica monouso".(Di venerdì 24 gennaio 2020)