Conte, tra grillini e Emilia Romagna il governo è a rischio tilt. L'allarme del premier (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il governo rischia di frantumarsi. Giuseppe Conte ha paura. Lo scrive Repubblica in edicola venerdì 24 gennaio. "Temo - è il suo ragionamento - che il voto di domenica inneschi dinamiche pericolose per l' esecutivo". Alla vigilia delle Regionali il programma dei giallorossi non va oltre l' atto di f liberoquotidiano

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT è intervenuto presso il Sacro Convento di Assisi al primo incontro tra i promotori e… - AmbasciataUSA : L'incontro a @Palazzo_Chigi tra il @VP Mike Pence e il Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT #VPinItaly… - iissarchimede : Fratel Biagio Conte tra gli studenti dell’Archimede di Cammarata -