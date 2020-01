Conte: “Elezioni regionali non sono voto sulla sopravvivenza del governo. Nè sulla mia permanenza” (Di venerdì 24 gennaio 2020) "Confido che i risultati saranno positivi e che possa arrivare maggiore energia e maggior entusiasmo verso l'azione di governo. Ma ad ogni modo, il voto regionale non riguarda la sopravvivenza del governo, né la mia permanenza. Non si tratta di un voto sull'esecutivo, sarebbe altamente improprio definirlo tale": così Giuseppe Conte sulle elezioni in Emilia Romagna e Calabria, a nemmeno due giorni dal voto. fanpage

