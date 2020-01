Consigli Fantacalcio 21ª giornata, chi schierare e chi evitare: sì a Ibra e Lukaku, sorprese Babacar e Kucka (Di venerdì 24 gennaio 2020) Consigli Fantacalcio – Si gioca un turno molto importante in Serie A. Ad aprire la 21ª giornata saranno Brescia e Milan, in un derby lombardo che si preannuncia scoppiettante. Tre le gare del sabato: Spal-Bologna, Fiorentina-Genoa e Torino-Atalanta. Il lunch match della domenica è Inter-Cagliari. Tre le gare delle 15: Parma-Udinese, Verona-Lecce e Sampdoria-Sassuolo. Attesa per il derby Roma-Lazio alle 18, valevole per le zone altissime della classifica. Chiude il programma un altro match molto sentito: Napoli-Juventus. Torna l’appuntamento con i Consigli di CalcioWeb per gli appassionati di Fantacalcio. Consigli Fantacalcio Brescia-Milan – Nelle fila delle Rondinelle mancherà il grande ex Mario Balotelli, appiedato dal Giudice sportivo. Torregrossa è reduce da una scintillante doppietta contro il Cagliari, ma il Milan sembra in ripresa anche se concede sempre ... calcioweb.eu

