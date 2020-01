Congedo straordinario legge 151 e bonus 80 euro, quando si perde il diritto (Di venerdì 24 gennaio 2020) Congedo straordinario legge 151 e bonus 80 euro, quando si perde il diritto Chi fruisce del Congedo straordinario come previsto dalla legge 151/2001 perde il diritto a percepire il bonus 80 euro? Per rispondere a questa domanda, andiamo prima di tutto a sintetizzare i principali aspetti del bonus Renzi e del Congedo straordinario garantito dalla legge 151 per assistere i parenti disabili rispondenti alla legge 104 art. 3 comma 3. bonus 80 euro: a chi spetta Il bonus 80 euro è un importo supplementare (960 euro annui) accreditato nelle buste paga di tutti quei lavori dipendenti che percepiscono un reddito annuo compreso tra 8.174 euro e 26.600 euro, rammentando però che tra 24.600 e 26.600 euro il bonus Renzi si riduce proporzionalmente fino ad azzerarsi. Congedo straordinario legge 151: chi può fruirne Il Congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti ... termometropolitico

