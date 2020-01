Conferenza stampa Mazzarri: «Crediamoci, ogni partita fa storia a sé» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Conferenza stampa Mazzarri, le parole del tecnico granata alla vigilia di Torino Atalanta in programma domani sera Mazzarri, alla vigilia della sfida casalinga all’Atalanta, prova a spronare l’ambiente. Nonostante la delusione per la sconfitta di Reggio Emilia, nonostante i tanti infortuni, nonostante l’avversaria di primo piano. «ogni partita fa storia a sé, quello che abbiamo fatto nel passato non conta. In settimana abbiamo lavorato sul pressing e sulla veemenza: non dobbiamo più cambiare atteggiamento nel secondo tempo come successo contro il Sassuolo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

acmilan : Find out on our App what the coach had to say in today's pre-match press conference ?? ???? - acmilan : ?? The pre-match press conference is LIVE on our Official App: - ItaliaViva : Cultura e #18app, le proposte di Italia Viva e dei @millennials_it . Segui oggi la conferenza stampa in diretta sul… -