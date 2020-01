Conferenza stampa Iachini: «Se domani approcciamo male la gara mi arrabbio di brutto» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Conferenza stampa Iachini, le parole del tecnico della Fiorentina alla vigilia del match di domani contro il Genoa La Fiorentina scenderà in campo domani alle 18:00 in vista del match contro il Genoa. Ecco le parole del tecnico Iachini in Conferenza stampa. «Se domani approcciamo male la partita a livello mentale, mi incazzo di brutto. E se conosco i miei ragazzi approcceremo bene il match, perché pensiamo al Genoa da dopo la partita contro il Napoli. Niente è facile in questo campionato. A Napoli abbiamo giocato una partita contro una squadra che voleva vincere a tutti i costi. I partenopei hanno dimostrato di essere una grande squadra contro la Lazio. domani contro il Genoa probabilmente è la partita più difficile. I rossoblu hanno ottimi calciatori nel proprio organico. La partita andrà affrontata con grande rispetto, concentrazione e attenzione. Ma siamo a casa nostra e non ci ... calcionews24

