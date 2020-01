Commissione antimafia: “Elezioni Emilia e Calabria, 3 candidati impresentabili”. Tutti di centrodestra (Di venerdì 24 gennaio 2020) La Commissione antimafia ha stilato l’elenco dei candidati cosiddetti “impresentabili” alle elezioni di domenica 26 gennaio in Emilia-Romagna e Calabria. La lista comprende in tutto tre nomi. E si tratta di tre politici candidati con il centrodestra. Nell’elenco figurano infatti Giuseppe Raffa e Domenico Tallini, esponenti di Forza Italia, entrambi candidati in Calabria, e Mauro Malaguti, espondente di Fratelli d’Italia che in Emilia-Romagna corre nelle liste in sostegno di Lucia Borgonzoni. Ma perché, secondo la Commissione antimafia, si tratterebbe di candidati impresentabili? Quanto a Giuseppe Raffa e Domenico Tallini, sono entrambi rinviati a giudizio (in differenti procedimenti) per presunti casi di corruzione. Mauro Malaguti, invece, è stato condannato in primo grado a un anno e quattro mesi (con rito abbreviagto) per peculato. La condanna risale al ... tpi

