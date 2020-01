Come bloccare contatti su iPhone e iPad (Di venerdì 24 gennaio 2020) Anche su iPhone, iPad e iPod Touch è possibile bloccare alcuni contatti indesiderati selezionando soltanto determinati numeri di telefono, indirizzi email o tutte le informazioni relative ad una persona. Oggi vedremo proprio Come effettuare questo leggi di più... chimerarevo

Mov5Stelle : Così come fu un atto di mera propaganda bloccare i migranti a bordo della nave #Gregoretti, allo stesso modo da qua… - gianni_marca : Buongiorno. Di questo condominio tante dinamiche non le ho ancora assimilate, altre invece mi hanno portato ad una… - coolgirl0205 : Come si fa a bloccare la gente qui senza farglielo sapere? -