Collegamento tra Pfas e malattie cardiovascolari: le conferme da una ricerca italiana (Di venerdì 24 gennaio 2020) "Stando alle nostre scoperte, lo PFOA sarebbe in grado di attivare le piastrine, rendendole più suscettibili alla coagulazione, anche in condizioni normali, predisponendo ad un aumento del rischio cardiovascolare”, ha spiegato il professor Foresta, coordinatore del team di ricerca dell'università di Padova. fanpage

Diamante23 : RT @Michele02828265: PROCESSO KRIMISA alla Ndrangheta. I P.M. tra l'altro, hanno chiesto 11 anni di carcere per l'ex Consigliere Comunale d… - pvsassone : RT @Michele02828265: PROCESSO KRIMISA alla Ndrangheta. I P.M. tra l'altro, hanno chiesto 11 anni di carcere per l'ex Consigliere Comunale d… - INGFiore2 : RT @Michele02828265: PROCESSO KRIMISA alla Ndrangheta. I P.M. tra l'altro, hanno chiesto 11 anni di carcere per l'ex Consigliere Comunale d… -