Cittadinanza a Segre e Brigata Ebraica A Pescara tre giorni di iniziative per vittime della Shoah (Di venerdì 24 gennaio 2020) Pescara - Un intero weekend di iniziative, tra le quali il conferimento della Cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, alla Brigata Ebraica e a tutte le vittime della Shoah, che culmineranno con le celebrazioni di lunedì 27 gennaio, Giorno della Memoria. È la rassegna di eventi dal titolo 'Shoah - Le ragioni della memoria', promossa dall'amministrazione comunale di Pescara, come proseguimento del percorso iniziato lo scorso 15 settembre, quando "per la prima volta si è celebrata la giornata europea della cultura Ebraica". Ad illustrare le iniziative in programma nel corso di una conferenza stampa è stato il sindaco Carlo Masci. Gli eventi coinvolgeranno amministratori, studenti, intellettuali e, soprattutto, cittadini. Le celebrazioni prenderanno il via sabato 25, alle 17.30, ... abruzzo24ore.tv

