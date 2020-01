Cinema Palazzo, Del Bello: bene proposta proprietà, verifica su fattibilità (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma – “La disponibilita’ della proprieta’ ci sorprende ed e’ assolutamente da cogliere e da valutare in senso positivo. A breve ci incontreremo di nuovo”. Cosi’ la presidente del II Municipio di Roma, Francesca Del Bello, commenta la proposta di uno ‘scambio di beni’ per la liberazione dell’ex Cinema Palazzo, nel cuore del quartiere San Lorenzo di Roma, lanciata alle istituzioni, in un’intervista all’agenzia Dire, dal custode giudiziario dell’immobile, Antonio Di Battista. La proprieta’, secondo quanto riferito da Di Battista, e’ disponibile ad uno scambio di beni con il Campidoglio a cui consegnerebbe le chiavi del Cinema Palazzo, occupato dal 2011, in cambio un altro immobile, piu’ un’eventuale differenza – se fosse necessaria – da versare addirittura “in ... romadailynews

palazzo_giacomo : RT @totofanatici: Pagina dedicata a #Totò. Chiediamo #aiuto a tutti Voi di raggiungere tanti #followers. Per favore fate il #RETWEEET e #… - palazzo_giacomo : RT @totofanatici: #Toto' truffa62 'Il Provolone' Usa il #RETWEEET, #seguimi su #twitter facciamo conoscere a tutti il genio di #Napoli #at… - Notiziedi_it : Cinema Palazzo occupato a Roma, ipotesi ‘scambio’ con la proprietà -