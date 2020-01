Choupette, la gatta miliardaria di Karl Lagerfeld scompare dai social: è giallo. Dopo la morte dello stilista attende la sua eredità (Di venerdì 24 gennaio 2020) A.A.A. gatta ereditiera cercasi. Da qualche tempo sui social non c’è più traccia di Choupette, la gatta di Karl Lagerfeld che ha ereditato tutto il patrimonio dello stilista di Chanel scomparso un anno fa. Superba micia di razza birmana, con un foltissimo pelo bianco candido, occhi azzurro ghiaccio e il portamento superbo, Choupette era diventata una celebrità quasi quanto il suo padrone, che la trattava come una figlia. Basti ricordare che la gatta aveva ai suoi “ordini” una governante, una guardia del corpo, un medico e un cuoco che le cucinava pietanze dedicate, oltre ad ovviamente un portavoce che curava la sua immagine. Lei, prima attivissima sui social dove postava molti scatti che la immortalano nella vita quotidiana, da qualche tempo non solo non dà più sue notizie ma addirittura sono spariti dal suo profilo Instagram tanti post che la ritraevano assieme al ... ilfattoquotidiano

