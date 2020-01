Chi è il Pavone? Il cantante mascherato: “Qualcuno se ne è accorto” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il cantante mascherato: chi è il Pavone? Nuovi indizi sul personaggio: “La mia anima esce…e qualcuno se n’è accorto!” Venerdì scorso è andata in onda la seconda puntata de Il cantante mascherato che ha registrato ottimi ascolti. Il programma di Milly Carlucci si basa sull’esibizione mascherata di 8 artisti, ormai rimasti in sei. Il Pavone è una delle sei maschere rimaste ancora in gara e venerdì scorso ha fornito un altro importante indizio, ecco quale: “Il Pavone è quello che io ho il timore di essere, avrei paura di non piacere. La maschera mi nasconde ma fino ad un certo punto perché la mia anima esce e qualcuno se ne è accorto”. Il riferimento della maschera del Pavone è a quello che hanno dichiarato Flavio Insinna e Guillermo Mariotto. Il primo ha notato in lui un certo contrasto, mentre il secondo ha dichiarato che la maschera non è ... lanostratv

fulviocastelli1 : Autore d'eccezione! Artista impareggiabile! E chi la ferma l'accoppiata! @Rita_Pavone_ @GeorgeMerk #resilienza74… - GigiGx : RT @TV_Italiana: Chi è il #Pavone de #IlCantanteMascherato? Tutti gli indizi in vista della semifinale di questa sera! - TV_Italiana : Chi è il #Pavone de #IlCantanteMascherato? Tutti gli indizi in vista della semifinale di questa sera! -