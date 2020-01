Chi è il Mastino napoletano? Il cantante mascherato: “Ho l’oro in bocca” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il cantante mascherato: chi è il Mastino napoletano? Nuovi indizi sul personaggio: “C’è chi ha l’oro in bocca…” Andrà in onda oggi, venerdì 24 gennaio 2020, in prima serata su Rai1, a partire dalle 21.30 circa, l’attesissima terza puntata de Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci, che anche con il secondo appuntamento, trasmesso il 17 gennaio, ha fatto il pieno d’ascolti superando i 4 milioni di telespettatori e battendo alla grande la concorrenza del GF Vip di Alfonso Signorini. Sono 6 i personaggi rimasti in gara a Il cantante mascherato, dopo l’eliminazione dell’Unicorno (Orietta Berti) e del Barboncino (Arisa). Tra questi, c’è il Mastino napoletano, per il quale continua quindi il rompicapo: chi è il Mastino? Tra gli indizi il concorrente misterioso nella puntata precedente ha fornito: Spero di conquistare tutti ... lanostratv

