“Che succede se frana il Pd?” (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Che succede se frana il Pd?”. Nel Movimento 5 stelle sbandato come non mai aumenta i sospetti e le paranoie. Quelli interni. E quelli relativi alla sopravvivenza del potere acquisito. Alla vigilia del voto in Emilia Romagna quella maionese impazzita che è diventata la creatura di Beppe Grillo si interroga come si sveglierà all’alba di lunedì mattina.Raccontano che quando Luigi Di Maio venga sollecitato sul tema, il suo ragionamento rimanga sempre e soltanto uno: “Vi ho detto in tutti i modi che non dovevamo presentarci”. Il silenzio ostinato di Max Bugani, uomo forte dalle parti della via Emilia e primo tra i suoi a lanciare la scelta della non discesa in campo, è eloquente. I 5 stelle rischiano uno scenario spettrale: incassare un magro bottino elettorale, e insieme raggiungere una quota di consenso che, a posteriori, sarebbe ... huffingtonpost

